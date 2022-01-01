Регистрация SIM-карты теперь только по паспорту: закон вступил в силу

С 1 января вступают в силу изменения в закон об электронных коммуникациях. Согласно им, украинцы должны регистрировать SIM-карты, "привязывая" их к данным паспорта.

Документ предусматривает, что пользователь обязан идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

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Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту

Закон предоставляет переходный период до 1 января 2025 года. К тому времени абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя, предоставив паспортные данные.

После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг не будут предоставлять услуги тем пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

После 2 месяцев с момента прекращения, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекратят.

Для чего нужны такие изменения

Авторы документа считают, что таким образом можно будет повысить защиту абонентов операторов мобильной связи в Украине. В частности, данных и персональной информации украинцев. Это также должно служить защитой от ряда мошеннических схем, направленных на похищение номера и банковских данных.

В то же время разработчики закона утверждают, что такая мера будет только формальностью. Поскольку большинство абонентов мобильной связи уже привязали собственные номера к своим паспортным данным пользуясь многочисленными банковскими услугами.

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