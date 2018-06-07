Регламентный комитет Верховной Рады признал немотивированным представление ГПУ о Пономареве

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата из "Воля народа" Александра Пономарева немотивированным, а доказательства сомнительными.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Комитет пришел к выводу, что представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из парламентской группы "Воля народа" Пономарева Александра Сергеевича, поддержано и внесено в Верховную Раду 18 мая 2018 года Генеральным прокурором Луценко Юрием Витальевичем, необоснованное, немотивированное и не содержит конкретных фактов о законности получения доказательств,

– отметил первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

Ранее сообщалось, что 18 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Пономарева, который в помещении Верховной Рады препятствовал работе журналистов.

Отметим, что говорится об инциденте, когда в кулуарах Верховной Рады Пономарев выхватил у двоих корреспондентов мобильные телефоны. Случилось это во время того, когда журналисты пытались снять на видео эмоциональную беседу политика с коллегой – нардепом от "Батькивщины" Сергеем Соболевым.



Так, журналист "Цензор.НЕТ" Иван Марусенко снимал на мобильный телефон спор двух депутатов из-за заявления Соболева о схеме закупки машинного масла для армии, которое привело к поломке танков. Соболев утверждал, что к схеме причастна компания Пономарева.



По словам журналиста, сначала помощница Пономарева попыталась заблокировать обзор объектива камеры, а затем нардеп выхватил из рук Марусенко телефон и положил его себе в карман. Этот же поступок народный избранник повторил и с мобильным телефоном другого журналиста.