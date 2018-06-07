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Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання ГПУ щодо Пономарьова

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Комітет Верховної Ради з питань регламенту вважає подання ГПУ щодо Пономарьова незаконним
Комітет Верховної Ради з питань регламенту вважає подання ГПУ щодо Пономарьова незаконним / ukranews.com

Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата з "Волі народу" Олександра Пономарьова незаконним.

На засіданні комітет ухвалив відповідне рішення 11 голосами.

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Комітет дійшов висновку, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із парламентської групи "Воля народу" Пономарьова Олександра Сергійовича, підтримане і внесене до Верховної Ради 18 травня 2018 року Генеральним прокурором Луценком Юрієм Віталійовичем, необгрунтоване, невмотивоване та не містить конкретних фактів про законність одержання доказів,
– зазначив перший заступник голови Регламентного комітету Павло Пинзеник.

Раніше повідомлялося, що 18 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Пономарьова, який у приміщенні Верховної Ради перешкоджав роботі журналістів.

Зазначимо, що мовиться про інцидент, який трапився 7 травня, коли в кулуарах Верховної Ради Пономарьов вихопив у двох кореспондентів мобільні телефони. Трапилося це під час того, коли журналісти намагалися зняти на відео емоційну розмову політика із колегою – нардепом від "Батьківщини" Сергієм Соболєвим.

Так, журналіст "Цензор.НЕТ" Іван Марусенко знімав на мобільний телефон суперечку двох депутатів через заяву Соболєва про схему закупівлі машинного масла для армії, яке призвело до поломки танків. Соболєв стверджував, що до схеми причетна компанія Пономарьова.

За словами журналіста, спершу помічниця Пономарьова спробувала заблокувати огляд для об'єктива камери, а потім нардеп вихопив з рук Марусенка телефон і поклав його собі до кишені. Цей же вчинок народний обранець повторив і з мобільним телефоном іншого журналіста.

 

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Пономарьов Олександр Сергійович
Джерело: 24 Канал
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