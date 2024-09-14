Предварительно, Главное управление разведки во время рейда задействовало 14 десантных катеров Sea Force.

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Операция Главного управления разведки

Видео атаки украинской разведки на платформу Крым-2 опубликовал руководитель ЦПН СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что операция в Черном море позволила уничтожить оборудование, личный состав и самолет россиян – вероятно, речь идет именно о Су-30СМ, который сбили из ПЗРК. Российский многоцелевой истребитель упал в море.

Кроме кадров атаки, на видео продемонстрированы фрагменты переговоров российских военных, которые обнаружили обломки уничтоженного самолета.

Операция ГУР у берегов Крыма: смотрите видео

Операцию в Черном море реализовали бойцы спецподразделения Тимура ГУР МО Украины во взаимодействии с морским центром "Викинг", Group 13, группами Квазар, Рекс и Агрегат при поддержке подразделения Госпогранслужбы "Дозор".

Отметим, что вечером 11 сентября телеграмм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на ВСУ писал, что российский Су-30СМ выпустил четыре ракеты из шести доступных по вышкам в море, после чего исчез с экранов радаров. На следующий день ГУР подтвердило атаку по самолету из ПЗРК.