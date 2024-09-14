11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области. Президент Зеленский, комментируя эту информацию, отметил, что все идет по украинскому плану.

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Разгром россиян

В ДШВ рассказали о неудачной попытке россиян штурмовать позиции украинских десантников в Курской области.

Так, 13 сентября противник бросил в атаку 14 единиц военной техники из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ.

Впрочем, эта попытка прорвать оборонительные позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично",

– говорится в сообщении командования.

Как следствие, оккупанты потеряли 6 единиц БМД, танк, а также десятки солдат.

Остальные уцелевшие российские "ведовешники" набросились на пятки.

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К слову, Украина прорвала новый участок границы на западе Курской области.