11 сентября российские войска начали контрнаступление в Курской области. Президент Зеленский, комментируя эту информацию, отметил, что все идет по украинскому плану.
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Разгром россиян
В ДШВ рассказали о неудачной попытке россиян штурмовать позиции украинских десантников в Курской области.
Так, 13 сентября противник бросил в атаку 14 единиц военной техники из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ.
Впрочем, эта попытка прорвать оборонительные позиции ВС Украины оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично",
– говорится в сообщении командования.
Как следствие, оккупанты потеряли 6 единиц БМД, танк, а также десятки солдат.
Остальные уцелевшие российские "ведовешники" набросились на пятки.
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К слову, Украина прорвала новый участок границы на западе Курской области.