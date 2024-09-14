11 вересня російські війська розпочали контрнаступ в Курській області. Президент Зеленський, коментуючи цю інформацію, зазначив, що все йде за українським планом.
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Розгром росіян
У ДШВ розповіли про невдалу спробу росіян штурмувати позиції українських десантників у Курській області.
Так, 13 вересня противник кинув в атаку 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ.
Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно",
– йдеться у повідомленні командування.
Як наслідок, окупанти втратили 6 одиниць БМД, танк, а також десятки солдатів.
Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами.
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До слова, Україна прорвала нову ділянку кордону на заході Курської області.