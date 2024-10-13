ТЦК провели рейд на свадьбе во Львове, – соцсети

Вечером 12 октября представители ТЦК посетили отель "Соната" во Львове. Об этом сообщили местные соцсети, поделившись видео с места происшествия.

В гостиничном ресторане как раз в то время происходило празднование. Об этом рассказал один из гостей. По словам мужчины, у его коллеги – юриста была свадьба.

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Очевидец рассказал, что во время празднования со всех сторон "залетели" военные. Они якобы ворвались в помещение, никого не спрашивая, можно ли зайти. О том, что эти люди были представителями ТЦК можно было догадаться по закрытым лицам в балаклавах. Они якобы начали дергать людей, а какую-то женщину, мол ударили. Тогда, говорит гость, посетители взяли и выгнали военных. "Это реально беззаконие, которое уже нельзя терпеть", – возмущается гость.

На видео, которые распространил мужчина, слышно как возмущенные люди, которым испортили праздник, выкрикивают военным: "Позор". На другом видео представителей ТЦК выгоняют из заведения.

Обратите внимание! В соответствии с законодательством, представители ТЦК имеют право проверять военно-учетные документы у мужчин мобилизационного возраста в публичных местах, в частности гостинице и ресторане.

К слову, в течение 11 – 12 октября в Киеве и других городах Украины состоялись массовые облавы ТЦК. В частности, полсотни работников военкомата в сопровождении патрульных проверяли документы у мужчин, которые были на концерте "Океан Эльзы" в киевском "Дворце Спорта".