Рейд в Белгород: бойцы РДК рассказали о боях с ФСБ, втором фронте и сепаратизме

В марте бойцы РДК в третий раз пересекли российско-украинскую границу и зашли в Белгородскую область. На этот раз они имели больше техники и атаковали сразу с нескольких направлений.

У новом видео проекта "Украинский Свидетель" - бойцы "Российского добровольческого корпуса": "Лаки", Павел с позывным "Могила" и Вова с позывным "Кардинал". Они рассказали, как РДК продвигается вглубь российской территории, для чего они это делают и заставят ли Путина открыть второй фронт.

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Рейд в Белгородскую область

Российские добровольцы поделились деталями нового рейда на российскую территорию, в частности в Белгородскую область. Как рассказал боец с позывным "Могила", они решили повторить то, что сделали год назад. Однако на этот раз они действовали более машстабно.

Как отметил доброволец, они атаковали с нескольких сторон, используя собственную бронетехнику и большее количество штурмовиков.

Целью наших рейдов, как тогда, так и сейчас, остается открытие второго фронта: чтобы Путин начал перебрасывать войска с тех направлений, где нам трудно. Уже сейчас за Белгородом стоит 30 единиц тяжелой техники и около 4000 единиц личного состава. Насколько я знаю, их пригнали из Луганщины,

– сказал "Могила".

Он рассказывает, что во время рейда россияне применяли против них преимущественно КАБы и артиллерию. В то же время россиянам было безразлично на собственные села – ту же Козинку они просто сравняли с землей.

Военный отмечает, что несмотря на главную цель РДК – открытие постоянного фронта в глубине России, появиться он может, где угодно.

Мы накопим силы и устроим им такое, что Путин будет вынужден открывать второй фронт: в Калининграде, в Курской области, в Приднестровье,

– объяснил боец.

"Могила" отмечает, что сейчас транзит через страны Балтии запрещен, а цены на авиабилеты просто взлетели.

Жители Калининградской области постепенно сепарируются от военной истерии, которая охватила Россию. То, что происходит на "большой земле", касается их все меньше и меньше,

– говорит военный.