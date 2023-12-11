Поиск уклонистов на "Косино": задержанных отпустили, а действия ТЦК проверяют

Накануне стало известно, что закарпатские военные устроили рейд на термальном курорте "Косино". 11 декабря стало известно, что двоих задержанных военнообязанных уже отпустили.

Кроме того, в рамках компетенции ГБР проверят возможные неправомерные действия военных ТЦК. Об этом рассказала Юлия Шевченко, спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Читайте также Почему в Полтавской области вручают повестки в спортклубах: в ТЦК объяснили

Задержанных отпустили, действия ТЦК проверят

В ходе мобилизационных мероприятий работники ТЦК задержали двух человек, поскольку они нарушили требования законодательства о пребывании на воинском учете во время действия правового режима военного положения,

– отметила Шевченко.

Она добавила, что после этого военнообязанные прошли военно-врачебную комиссию. Их сочли пригодными к военной службе, но они написали заявление, в котором отказались от призыва. После этого задержанных отпустили.

Согласно данным прокуратуры, в отношении этих двух лиц служащие ТЦК направили сведения в правоохранительные органы. Они ведь уклоняются от прохождения военной службы. Так, в полиции было зарегистрировано уголовное производство, которое предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Береговская окружная прокуратура займется процессуальным руководством.

В прокуратуре отреагировали на "заявление от комплекса "Косино". Правоохранители уже опросили сотрудников комплекса отдыха, служащих ТЦК, а также отсмотрели видеозаписи. Поэтому в рамках компетенции ГБР, вероятно, проверит неправомерные действия военных ТЦК. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Что говорят представители курорта "Косино"

Как отметили в комплексе, во время рейда на территории "Термальных вод Косино" находились сразу три патрульных экипажа. Они состояли из 10 полицейских. А ими руководил Александр Остапенко, замначальника отдела превенции полиции Ужгорода. Он не препятствовал действиям вооруженных лиц.

Кроме того, представители ТЦК затолкали в автобус двух работников комплекса и увезли их в неизвестном направлении. Сделали это без объяснений и предъявления им повесток.

Что говорят в ТЦК

На ситуацию также отреагировали в ТЦК. Там отметили, что выполняют свой законный долг, вручая повестки. Отмечают, что руководствуются исключительно Законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также другим смежным законодательством.

Также отметили, что сотрудники Закарпатского ОТЦК и СП продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки законным способом.

По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые, сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага,

– подчеркнули в ТЦК.

Также добавили, что вручение повестки – не признак того, что военнообязанный сразу же отправляется на войну. Прежде уточняются данные, проводится медицинский осмотр. И уже после этого, если человек пригоден к службе, он получает мобилизационное распоряжение и едет учиться.