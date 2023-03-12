Рейн Эплер возглавил рейтинг "политиков с самой ужасной прической", который составило американское издание.

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Обогнал самых известных

Прическа эстонского депутата, в прошлом министра правительства от эстонской партии EKRE, недавно избранного в парламент страны, оказалась такой ужасной, что ему удалось обогнать признанных обладателей экстравагантных причесок.

Среди них – экспрезидент США Дональд Трамп, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и член британского парламента Майкл Фабрикант.

Эстонский депутат Рейн Эплер возглавил рейтинг "политиков с самой ужасной прической" / Фото с Twitter

Парикмахер – беженец, решивший отомстить

Издание считает, что прическа Эплера выглядит, как шлем.

"Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил их все. Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его партия являются крайне правыми, его парикмахер – беженец, решивший отомстить ", – пишет Politico.

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