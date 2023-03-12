Рейн Эплер возглавил рейтинг "политиков с самой ужасной прической", который составило американское издание.
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Обогнал самых известных
Прическа эстонского депутата, в прошлом министра правительства от эстонской партии EKRE, недавно избранного в парламент страны, оказалась такой ужасной, что ему удалось обогнать признанных обладателей экстравагантных причесок.
Среди них – экспрезидент США Дональд Трамп, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и член британского парламента Майкл Фабрикант.
Эстонский депутат Рейн Эплер возглавил рейтинг "политиков с самой ужасной прической" / Фото с Twitter
Парикмахер – беженец, решивший отомстить
Издание считает, что прическа Эплера выглядит, как шлем.
"Эплер явно не мог решить, какую стрижку он хочет, поэтому попросил их все. Он выглядит так, будто носит шлем, готовый к бою, или, возможно, поскольку Эплер и его партия являются крайне правыми, его парикмахер – беженец, решивший отомстить ", – пишет Politico.
Громкие заявления Дональда Трампа
- Бывший президент США Дональд Трамп в интервью похвастался, что при его президентстве, россияне ничего не захватили, потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. Он заявил, что на месте Байдена пошел бы на договоренности с Россией. Говорит, что "позволил бы" оккупировать часть Украины.
- Также Трамп начал пугать людей, что "это самое опасное время в истории нашей страны, и Джо Байден ведет нас в "забвение". А еще "предупредил", что "у нас будет третья мировая война, если что-то скоро не произойдет".
- Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает выборы 2020 сфальсифицированными. Следовательно, результаты выборов нужно отменить, он должен снова возглавить страну.
- Пресссекретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что слова Трампа являются "анафемой для души нашей нации и должны быть осуждены". По словам Бейтса, нельзя любить Америку только тогда, когда побеждаешь.