Соответствующее видео уже было распространили в сети, информирует 24 Канал. Напомним, что Джонсон приобрел новую шапку в Железном магазине.

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Джонсон ходит на работу в шапке от Укрзализныци

22 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев. Во время визита ему подарили шапку из Железного магазина. Теперь в этом аксессуаре политик ходит на работу в Лондоне.

Обратите внимание, что на сине-белой шапке есть надпись: "Нумерация вагонов начинается с голововы поезда". Также аксессуар украшает ярко-оранжевый помпон.

Джонсон в шапке Укрзализныци в Лондоне: смотрите видео

Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве

Бывший премьер Британии Борис Джонсон 22 января прибыл с визитом в Украину. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон посетил Офис Президента, где встретился с Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и другими чиновниками. Зеленский и Джонсон провели переговоры.

Джонсон также посетил Киевскую область. Он рассказал Зеленскому, что увидел последствия российских атак. Также бывший премьер отметил, что для него большая честь встретиться с украинским лидером.