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      Рейсовый автобус перевернулся в Хмельницкой области, 8 травмированных: фото

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      На Хмельнитчине перевернулся рейсовый автобус
      На Хмельнитчине перевернулся рейсовый автобус / npu.gov.ua

      Возле Каменца-Подольского на Хмельнитчине утром 2 ноября рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. Во время аварии пострадали по меньшей мере 8 человек.

      Автобус ехал по маршруту Залесье – 1-Каменец-Подольский, сообщает полиция Хмельницкой области. Само ДТП произошло в селе Довжок.

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      Среди травмированных – 7 пассажиров и 31-летний водитель автобуса. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших направили в Каменец-Подольскую райбольницу.


      На Хмельнитчине перевернулся рейсовый автобус

      По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что в автобусе заклинило колесо.

      Однако, сейчас правоохранители выясняют все детали аварии. Окончательные выводы по ее причинам можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы.

       

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Расследования Новости Хмельницкого
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