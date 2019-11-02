Рейсовый автобус перевернулся в Хмельницкой области, 8 травмированных: фото

Возле Каменца-Подольского на Хмельнитчине утром 2 ноября рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. Во время аварии пострадали по меньшей мере 8 человек.

Автобус ехал по маршруту Залесье – 1-Каменец-Подольский, сообщает полиция Хмельницкой области. Само ДТП произошло в селе Довжок.

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Среди травмированных – 7 пассажиров и 31-летний водитель автобуса. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших направили в Каменец-Подольскую райбольницу.



На Хмельнитчине перевернулся рейсовый автобус

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что в автобусе заклинило колесо.

Однако, сейчас правоохранители выясняют все детали аварии. Окончательные выводы по ее причинам можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы.