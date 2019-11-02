Рейсовий автобус перекинувся на Хмельниччині, 8 травмованих: фото

Біля Кам’янця-Подільського на Хмельниччині вранці 2 листопада рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся. Під час аварії постраждали щонайменше 8 осіб.

Автобус їхав за маршрутом Залісся-1 – Кам’янець-Подільський, повідомляє поліція Хмельницьої області. Сама ДТП трапилася у селі Довжок.

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Серед травмованих – 7 пасажирів та 31-річний водій автобуса. Усі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Постраждалих направили у Кам’янець-Подільську райлікарню.



На Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус

За попередньою інформацією, ДТП сталась через те, що в автобусі заклинило колесо.

Проте, наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі аварії. Остаточні висновки щодо її причин можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи.