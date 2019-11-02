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      Рейсовий автобус перекинувся на Хмельниччині, 8 травмованих: фото

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      На Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус
      На Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус / npu.gov.ua

      Біля Кам’янця-Подільського на Хмельниччині вранці 2 листопада рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся. Під час аварії постраждали щонайменше 8 осіб.

      Автобус їхав за маршрутом Залісся-1 – Кам’янець-Подільський, повідомляє поліція Хмельницьої області. Сама ДТП трапилася у селі Довжок.

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      Серед травмованих – 7 пасажирів та 31-річний водій автобуса. Усі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Постраждалих направили у Кам’янець-Подільську райлікарню.


      На Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус

      За попередньою інформацією, ДТП сталась через те, що в автобусі заклинило колесо.

      Проте, наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі аварії. Остаточні висновки щодо її причин можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Поліція Новини Хмельницького Розслідування
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