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      Рейсы Wizz Air могут задерживаться: когда и почему

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      В WizzAir предупредили своих пассажиров о возможных задержках рейсов
      В WizzAir предупредили своих пассажиров о возможных задержках рейсов

      Неудобства могут возникать 7 и 8 сентября. Венгерский лоукостер предупреждает своих пассажиров: проверять расписание собственных рейсов и прибывать вовремя в аэропорты.

      Задержки рейсов 7 и 8 сентября могут быть обусловлены большой загруженностью воздушного пространства Европейского Союза. Об этом информирует пресс-служба компании.

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      Да, там заранее отмечают: ситуация не подлежит влиянию авиакомпании, впрочем лоукост будет делать все возможное, чтобы минимизировать любые задержки.

      Wizz Air рекомендует собственным пассажирам прибывать в аэропорты раньше, хотя бы за 2 часа до вылета. Также там просят людей мониторить расписание рейсов на сайтах аэропортов отправления.

      Что известно о Wizz Air?
      Это – крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

      Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Однако с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Wizz Air авиация
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