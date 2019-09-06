Рейсы Wizz Air могут задерживаться: когда и почему

Неудобства могут возникать 7 и 8 сентября. Венгерский лоукостер предупреждает своих пассажиров: проверять расписание собственных рейсов и прибывать вовремя в аэропорты.

Задержки рейсов 7 и 8 сентября могут быть обусловлены большой загруженностью воздушного пространства Европейского Союза. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Да, там заранее отмечают: ситуация не подлежит влиянию авиакомпании, впрочем лоукост будет делать все возможное, чтобы минимизировать любые задержки.

Wizz Air рекомендует собственным пассажирам прибывать в аэропорты раньше, хотя бы за 2 часа до вылета. Также там просят людей мониторить расписание рейсов на сайтах аэропортов отправления.

Что известно о Wizz Air?

Это – крупнейший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает около 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.



Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. Однако с января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.