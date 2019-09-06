19:57
6 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як патріарх Кіріл стає модним. Що Лукашенко подарував Маску
      Вєсті Кремля
      21:08, 5 вересня
      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ВІЛКУЛ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Рейси Wizz Air можуть затримуватися: коли і чому

      855 Читать новость на русском
      У WizzAir попередили своїх пасажирів про можливі затримки рейсів
      У WizzAir попередили своїх пасажирів про можливі затримки рейсів

      Незручності можуть виникати 7 і 8 вересня. Угорський лоукостер попереджає своїх пасажирів: перевіряти розклад власних рейсів і прибувати вчасно в аеропорти.

      Затримки рейсів 7 і 8 вересня можуть бути зумовлені великою завантаженістю повітряного простору Європейського Союзу. Про це інформує пресслужба компанії.

      Актуально: Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

      Так, там заздалегідь наголошують: ситуація не підлягає впливу авіакомпанії, втім лоукост робитиме все можливе, аби мінімізувати будь-які затримки.

      Wizz Air рекомендує власним пасажирам прибувати в аеропорти раніше, хоча б за 2 години до вильоту. Також там просять людей моніторити розклад рейсів на сайтах аеропортів відправлення.

      Що відомо про Wizz Air?Це – найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

      Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні в 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.

      blog_ava
      Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
      сьогодні
      20656
      Теги: Новини України авіація Wizz Air
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      сьогодні , 19:21 Чим запам'ятався Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве
      103
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      сьогодні , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 447
      Чому українська картопля дорожча за білоруську
      сьогодні , 19:01 Чому українська картопля дорожча за білоруську
      Ірина Поліщук 1466
      Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      сьогодні , 18:30 Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      Іван Яковина 548
      Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо
      сьогодні , 17:51 Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо
      Євгенія Мазур 971
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук