Рейси Wizz Air можуть затримуватися: коли і чому

Незручності можуть виникати 7 і 8 вересня. Угорський лоукостер попереджає своїх пасажирів: перевіряти розклад власних рейсів і прибувати вчасно в аеропорти.

Затримки рейсів 7 і 8 вересня можуть бути зумовлені великою завантаженістю повітряного простору Європейського Союзу. Про це інформує пресслужба компанії.

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Так, там заздалегідь наголошують: ситуація не підлягає впливу авіакомпанії, втім лоукост робитиме все можливе, аби мінімізувати будь-які затримки.

Wizz Air рекомендує власним пасажирам прибувати в аеропорти раніше, хоча б за 2 години до вильоту. Також там просять людей моніторити розклад рейсів на сайтах аеропортів відправлення.

Що відомо про Wizz Air?Це – найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.



Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні в 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.