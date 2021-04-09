Президент продолжает занимать лидерскую позицию в рейтинге доверия. Об этом свидетельствуют результаты недавнего социологического исследования.

Узнайте Сколько украинцев готовы голосовать за Зеленского: свежий рейтинг

Кому из политиков доверяют и не доверяют украинцы / Скриншот

Что известно об исследовании?

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 6 – 7 апреля. В нем приняли участие 2500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Метод опроса: CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.