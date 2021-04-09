Рейтинг доверия возглавил Зеленский, на втором месте – Разумков
Среди украинских политиков рейтинг доверия возглавляет президент Владимир Зеленский. Вторую позицию занял спикер Дмитрий Разумков, третью – Юлия Тимошенко.
Источник:"Рейтинг"
Президент продолжает занимать лидерскую позицию в рейтинге доверия. Об этом свидетельствуют результаты недавнего социологического исследования.
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Рейтинг доверия к политикам
- Владимиру Зеленскому доверяют 45% опрошенных, не доверяют – 52%.
- Дмитрию Разумкову доверяют 32%, не доверяют – 35%, не знают его – 29%.
- Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 68%.
- Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 74%.
- Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его – 14%.
- Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют – 50%, почти треть не слышали о таком.
- Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют – 71%, не знают его – 11%.
Кому из политиков доверяют и не доверяют украинцы / Скриншот
Что известно об исследовании?
Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 6 – 7 апреля. В нем приняли участие 2500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Донбасса и Крыма.
Метод опроса: CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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