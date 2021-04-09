Серед українських політиків рейтинг довіри очолює президент Володимир Зеленський. Другу позицію посів спікер Дмитро Разумков, третю – Юлія Тимошенко.

Президент продовжує посідати лідерську позицію у рейтингу довіри. Про це свідчать результати нещодавнього соціологічного дослідження.

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Рейтинг довіри до політиків

Володимиру Зеленському довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%.

довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%. Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, не знають його – 29%.

довіряють 32%, не довіряють – 35%, не знають його – 29%. Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%.

довіряють 30%, не довіряють – 68%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%.

довіряють 25%, не довіряють – 74%. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.

довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого.

довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.



Кому з політиків довіряють і не довіряють українці / Скриншот

Що відомо про дослідження? Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Донбасу та Криму.



Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Зверніть увагу! У минулому опитуванні цієї ж соціологічної групи були інші лідери. Так, очолював рейтинг довіри Зеленський, а на другому місці був Віталій Кличко. Третю сходинку займав Володимир Гройсман.