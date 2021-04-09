Рейтинг довіри очолив Зеленський, на другому місці – Разумков
Серед українських політиків рейтинг довіри очолює президент Володимир Зеленський. Другу позицію посів спікер Дмитро Разумков, третю – Юлія Тимошенко.
Джерело:"Рейтинг"
Президент продовжує посідати лідерську позицію у рейтингу довіри. Про це свідчать результати нещодавнього соціологічного дослідження.
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Рейтинг довіри до політиків
- Володимиру Зеленському довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%.
- Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, не знають його – 29%.
- Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%.
- Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%.
- Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.
- Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого.
- Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.
Кому з політиків довіряють і не довіряють українці / Скриншот
Що відомо про дослідження?Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг" впродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Донбасу та Криму.
Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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