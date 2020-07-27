По последним данным социологического опроса, если бы выборы президента проходили сейчас, то во второй тур с Зеленским вышел бы Юрий Бойко, который обогнал бы Петра Порошенко только на 1%. Заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив считает, что высокая поддержка ОПЗЖ держится на пророссийском факторе.

Сейчас наблюдается постепенный рост этой политической силы за последний период. Это связано с разочарования избирателей, которые на прошлых парламентских выборах голосовали за "Слугу народа". В частности, относительно окончания войны на Донбассе. Об этом Любомир Мысив рассказал в эфире 24 каналу.

К теме Президентский рейтинг: во второй тур вышли бы Зеленский и Бойко

По его словам, одним из месседжей монобольшинства было, собственно, прекращение войны на Донбассе. Поэтому избиратель чувствует определенное разочарование, что это не произошло сразу и не было прямых переговоров с Россией. Поэтому постепенно этот избиратель возвращается в свою нишу, в которой он находился до этого.

"Но если мы говорим конкретно о процентах, то значительная часть людей, которые уже проголосовали за "Слугу народа", скорее разочаровываются в целом в этой партии", – добавил заместитель директора социологической группы "Рейтинг".

И подчеркнул, что пока избиратели не спешат голосовать за тех, за кого голосовали до сих пор.



Рейтинг кандидатов в президенты / Инфографика 24 канала

Почему "Голос" потерял рейтинги

По мнению Любомира Мысива, отставка Святослава Вакарчука никоим образом не повлияла на рейтинги этой политической силы, которые падали еще до этого времени.

Основной причиной падения популярности этой партии является ее неопределенность в политическом поле. Поскольку позиция "ни власть, ни оппозиция" определенным образом дезориентировала избирателя.

Ведь сегодня общество ориентируется на 2 показателя: они либо "за" или "против" президента. Поэтому эта неопределенность вызывала это падение,

– пояснил заместитель директора социологической группы "Рейтинг".

Он считает, что избиратель переориентировался на более острые определенные дискурсы. В частности, прежде всего, на дискурс, который задавала "Европейская солидарность". Они очень близки по своим ментальным и региональным принципом к ним.

Поэтому бездействие и дезориентация, сделанная самой партией, привели к падению рейтинга. И позиция Вакарчука мало что изменила, поскольку рейтинг партии был ниже проходного барьера.

Заместитель социологической группы "Рейтинг" о результатах нового опроса: видео