За останніми даними соціологічного опитування, якби вибори президента відбувались зараз, то в другий тур із Зеленським вийшов би Юрій Бойко, який обігнав би Петра Порошенка лише на 1%. Заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів вважає, що висока підтримка ОПЗЖ тримається на проросійському факторі.

Зараз спостерігається поступове зростання цієї політичної сили за останній період. Це пов'язано з розчарування виборців, які на минулих парламентських виборах голосували за "Слугу народу". Зокрема, щодо закінчення війни на Донбасі. Про це Любомир Мисів розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, одним з меседжів монобільшості було, власне, припинення війни на Донбасі. Відтак виборець відчуває певне розчарування, що це не відбулося відразу і не було прямих перемовин з Росією. Відтак поступово цей виборець повертається у свою нішу, в якій він перебував до цього.

"Але якщо ми говоримо конкретно про відсотки, то значна частина людей, які вже проголосували за "Слугу народу", швидше розчаровуються загалом у цій партії", – додав заступник директора соціологічної групи "Рейтинг".

І наголосив, що поки що виборці не поспішають голосувати за тих, за кого голосували до цього часу.



Рейтинг кандидатів у президенти / Інфографіка 24 каналу

Чому "Голос" втратив рейтинги

На думку Любомира Мисіва, відставка Святослава Вакарчука жодним чином не вплинула на рейтинги цієї політичної сили, які падали ще до цього часу.

Основною причиною падіння популярності цієї партії є її невизначеність у політичному полі. Оскільки позиція "ні влада, ні опозиція" певним чином дезорієнтувала виборця.

Адже сьогодні суспільство орієнтується на 2 показники: вони або "за", або "проти" президента. Тому ця невизначеність спричинювала це падіння,

– пояснив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг".

Він вважає, що виборець переорієнтовувався на більш гострі певні дискурси. Зокрема, насамперед, на дискурс, який задавала "Європейська солідарність". Вони дуже близькі за своїм ментальним і регіональним принципом до них.

Відтак бездіяльність і дезорієнтація, зроблена самою партією, спричинили падіння рейтингу. І позиція Вакарчука мало що змінила, оскільки рейтинг партії був нижче прохідного бар'єра.

Заступник соціологічної групи "Рейтинг" про результати нового опитування: відео