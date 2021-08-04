Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии за 24 июля – 1 августа.
Важно Зеленский лидирует в президентском рейтинге в начале июля, далее – Порошенко и Бойко
Если бы выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы 5 политических сил. Наибольшую поддержку получили бы партии "слуги", а вот "Европейская Солидарность" опустилась бы аж на 4 место.
Результаты опроса за август
- "Слуга народа" – 20,2% тех, кто определился и будет участвовать в выборах;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18,3%;
- "Родина" - 16%;
- "Европейская солидарность" – 14,2%;
- "Сила и честь" - 6,3%;
- "УСГ" - 4,7%
- "Радикальная партия" – 4%;
- "Свобода" - 3,6%;
- "Партия Шария" – 2,3%;
- "Голос" – 2,1%;
- "Наши" - 1,8%;
- "За майбутнє" – 1,6%;
- "Пропозиція" – 0,6%;
- "Украина – наш дом" – 0,3%.
Что известно об исследовании?Опрос провели 24 июля – 1 августа 2021 года методом личного интервью с использованием планшета. В целом опросили 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает:
– 3,3% для показателей близких к 50%,
– 2,9% — для показателей близких к 25%,
– 2,2% — для показателей близких к 12%,
– 1,5% — для показателей близких к 5%.
Рейтинг партий за июль
Согласно данным июльского опроса, проведенного КМИС в течение 22 – 29 июня, в Раду проходят сразу 7 политических сил. С существенным отрывом голосов лидирует "Слуга народа".
- "Слуга народа" – 20,6%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,9,
- "Европейская Солидарность" – 15%,
- ВО "Батькивщина" - 14,7%,
- партия "Сила и честь" - 7%,
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 5,7%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,1%.
Какие партии украинцы хотят видеть в парламенте / Инфографика 24 канала