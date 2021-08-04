Про це мовиться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології за 24 липня – 1 серпня.

​Важливо Зеленський лідирує в президентському рейтингу на початку липня, далі – Порошенко й Бойко

Якби вибори відбувалися в кінці липня, до Верховної Ради пройшли б 5 політичних сил. Найбільшу підтримку отримали б партії "слуги", а от "Європейська Солідарність" опустилася б аж на 4 місце.

Результати опитування за серпень

"Слуга народу" – 20,2% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;

"Опозиційна платформа – За життя" – 18,3%;

"Батьківщина" – 16%;

"Європейська солідарність" – 14,2%;

"Сила і честь" – 6,3%;

"УСГ" – 4,7%

"Радикальна партія" – 4%;

"Свобода" – 3,6%;

"Партія Шарія" – 2,3%;

"Голос" – 2,1%;

"НАШІ" – 1,8%;

"За майбутнє" – 1,6%;

"ПроПозиція" – 0,6%;

"Україна – наш дім" – 0,3%.

Що відомо про дослідження? Опитування провели 24 липня – 1 серпня 2021 року методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Загалом опитали 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

– 3,3% для показників близьких до 50%,

– 2,9% — для показників близьких до 25%,

– 2,2% — для показників близьких до 12%,

– 1,5% — для показників близьких до 5%.

Рейтинг партій за липень

Згідно з даними липневого опитування, проведеного КМІС упродовж 22 – 29 червня, до Ради проходять одразу 7 політичних сил. Із суттєвим відривом голосів лідирує "Слуга народу".

"Слуга народу" – 20,6%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 16,9,

"Європейська Солідарність" – 15%,

ВО "Батьківщина" – 14,7%,

партія "Сила і честь" – 7%,

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,7%,

"Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%.



Які партії українці хочуть бачити у парламенті / Інфографіка 24 каналу