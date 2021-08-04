Про це мовиться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології за 24 липня – 1 серпня.

​Важливо Зеленський лідирує в президентському рейтингу на початку липня, далі – Порошенко й Бойко

Якби вибори відбувалися в кінці липня, до Верховної Ради пройшли б 5 політичних сил. Найбільшу підтримку отримали б партії "слуги", а от "Європейська Солідарність" опустилася б аж на 4 місце.

Результати опитування за серпень

  • "Слуга народу" – 20,2% тих, хто визначився та братиме участь у виборах;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 18,3%;
  • "Батьківщина" – 16%;
  • "Європейська солідарність" – 14,2%;
  • "Сила і честь" – 6,3%;
  • "УСГ" – 4,7%
  • "Радикальна партія" – 4%;
  • "Свобода" – 3,6%;
  • "Партія Шарія" – 2,3%;
  • "Голос" – 2,1%;
  • "НАШІ" – 1,8%;
  • "За майбутнє" – 1,6%;
  • "ПроПозиція" – 0,6%;
  • "Україна – наш дім" – 0,3%.

Що відомо про дослідження?

Опитування провели 24 липня – 1 серпня 2021 року методом особистого інтерв'ю з використанням планшета. Загалом опитали 2028 респондентів, що мешкають у 105 населених пунктах усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:
– 3,3% для показників близьких до 50%,
– 2,9% — для показників близьких до 25%,
– 2,2% — для показників близьких до 12%,
– 1,5% — для показників близьких до 5%.

Рейтинг партій за липень

Згідно з даними липневого опитування, проведеного КМІС упродовж 22 – 29 червня, до Ради проходять одразу 7 політичних сил. Із суттєвим відривом голосів лідирує "Слуга народу".

  • "Слуга народу" – 20,6%,
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 16,9,
  • "Європейська Солідарність" – 15%,
  • ВО "Батьківщина" – 14,7%,
  • партія "Сила і честь" – 7%,
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 5,7%,
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%.

Які партії українці хочуть бачити у парламенті
Які партії українці хочуть бачити у парламенті / Інфографіка 24 каналу