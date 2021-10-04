По результатам опроса Украинского института будущего, в случае проведения выборов в Раду в течение ближайшей недели большинство опрошенных проголосовало бы за партию "Слуга народа".

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Рейтинг партий по состоянию на вторую половину сентября

"Слуга народа" – 23%;

ОПЗЖ – 16%;

"Европейская солидарность" – 15%;

"Батькивщина" – 14%;

"Сила и честь" – 7%.

Все эти показатели касаются людей, которые определились со своим выбором и пойдут на выборы.

Не преодолели 5-процентный барьер, получив по 4% поддержки партии "Украинская стратегия Гройсмана" и политсила пророссийского Евгения Мураева "Наши". В то же время "Партия Шария" и "Партия Притулы" получили по 3%, а "Голос" готовы поддерживать 2% избирателей.



Четверка партий, за которые украинцы готовы больше всего голосовать / Инфографика УИБ

Что известно об опросе Исследование "Социально-политические настроения украинцев: сентябрь 2021" провел Украинский институт будущего совместно с социологической компанией "Нью имидж маркетинг групп". В период с 18 по 28 сентября опросили 2 400 респондентов по всей территории Украины. Погрешность составляет не более 2%.

Предыдущий рейтинг партий

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", который проводили в течение 2 – 4 сентября, в Верховную Раду имели бы шансы попасть 4 политсилы, еще две партии – на грани прохождения в парламент.