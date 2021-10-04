За результатами опитування Українського інституту майбутнього, у випадку проведення виборів до Ради протягом найближчого тижня більшість опитаних проголосувала б за партію "Слуга народу".
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Рейтинг партій станом на другу половину вересня
- "Слуга народу" – 23%;
- ОПЗЖ – 16%;
- "Європейська солідарність" – 15%;
- "Батьківщина" – 14%;
- "Сила і честь" – 7%.
Усі ці показники стосуються людей, які визначилися зі своїм вибором та підуть на вибори.
Не подолали 5-відсотковий бар'єр, отримавши по 4% підтримки партії: "Українська стратегія Гройсмана" і політсила проросійського Євгена Мураєва "Наші". Водночас "Партія Шарія" та "Партія Притули" отримала по 3%, а "Голос" готові підтримувати 2% виборців.
Четвірка партій, за які українці готові найбільше голосувати / Інфографіка УІМ
Що відомо про опитуванняДослідження "Соціально-політичні настрої українців: вересень 2021" провів Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью імідж маркетинг груп". У період з 18 по 28 вересня опитали 2 400 респондентів по всій території України. Похибка становить не більше 2%.
Попередній рейтинг партій
Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", яке проводили протягом 2 – 4 вересня, до Верховної Ради мали б шанси потрапити 4 політсили, ще дві партії – на межі проходження у парламент.
- "Слуга народу" – 25,8%;
- "Європейська солідарність" – 14,1%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;
- "Батьківщина" – 10,6%;
- "Сила і честь" – 4,9%;
- партія Мураєва "Наші" – 4,7%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;
- "Партія Шарія" – 3,6%;
- "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;
- умовна партія Притули – 3,2%.