Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале августа, то попасть в парламент был бы шанс у 6 партий. Так, больше всего украинцев и в дальнейшем поддерживают президентскую партию "Слуга народа", а еще в парламент могли бы попасть политсилы Олега Ляшко и Игоря Смешко.

"Радикальная партия" и партия "Сила и честь" смогли бы преодолеть 5-процентный барьер. По крайней мере об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", которая провела исследование 5 августа.

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Респондентов спрашивали, за какую бы партию они проголосовали, если бы выборы проводились уже в следующее воскресенье.

Какие бы партии попали в Верховную Раду

За "Слугу народа" проголосовали бы 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором,

за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 17,6%,

за "Европейскую солидарность" – 15,7%,

за "Батькивщину" – 10,4%.

"Радикальная партия" набрала бы 4,8%

"Сила и честь" – 4,6%.

Эти шесть партий преодолели необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер. Другие политические силы туда бы не прошли, в частности, среди них:

3,2% поддержали бы "Украинскую стратегию Гройсмана",

3,0% – партию Шария, и ВО "Свобода".

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Рейтинг политических партий в Украине / Скриншот с сайта "Рейтинга" Половина опрошенных, которые выбирали партии отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38% – скорее уверены, 15% – не уверены.

Относительно больше уверены в своем сторонники партий "Европейская солидарность", партии Шария и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Стоит указать, что 26% – самый низкий показатель поддержки у "Слуги народа", который был зафиксирован со времени парламентских выборов в 2019 году. Тогда на выборах партия получила 43,16% голосов избирателей.

Опросили население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.