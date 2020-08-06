Ляшко и Смешко в Раде: какие партии смогли бы пройти, если бы выборы состоялись сейчас
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале августа, то попасть в парламент был бы шанс у 6 партий. Так, больше всего украинцев и в дальнейшем поддерживают президентскую партию "Слуга народа", а еще в парламент могли бы попасть политсилы Олега Ляшко и Игоря Смешко.
"Радикальная партия" и партия "Сила и честь" смогли бы преодолеть 5-процентный барьер. По крайней мере об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", которая провела исследование 5 августа.
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Респондентов спрашивали, за какую бы партию они проголосовали, если бы выборы проводились уже в следующее воскресенье.
Какие бы партии попали в Верховную Раду
- За "Слугу народа" проголосовали бы 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором,
- за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 17,6%,
- за "Европейскую солидарность" – 15,7%,
- за "Батькивщину" – 10,4%.
- "Радикальная партия" набрала бы 4,8%
- "Сила и честь" – 4,6%.
Эти шесть партий преодолели необходимый для прохождения в парламент 5-процентный барьер. Другие политические силы туда бы не прошли, в частности, среди них:
- 3,2% поддержали бы "Украинскую стратегию Гройсмана",
- 3,0% – партию Шария, и ВО "Свобода".
Рейтинг других политических сил – менее 3%.
Рейтинг политических партий в Украине / Скриншот с сайта "Рейтинга"
Половина опрошенных, которые выбирали партии отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38% – скорее уверены, 15% – не уверены.
Относительно больше уверены в своем сторонники партий "Европейская солидарность", партии Шария и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Стоит указать, что 26% – самый низкий показатель поддержки у "Слуги народа", который был зафиксирован со времени парламентских выборов в 2019 году. Тогда на выборах партия получила 43,16% голосов избирателей.