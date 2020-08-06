Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці липня, то в парламент мали б шанс потрапити 6 партій. Так, найбільше українців і надалі підтримують президентську партію "Слуга народу", а ще у парламент могли б потрапити політсили Олега Ляшка і Ігоря Смешка.

Відтак "Радикальна партія" і партія "Сила і честь" змогли б подолати 5-відсотковий бар'єр. Принаймні про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг", яка провела дослідження 5 серпня.

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Респондентів питали, за яку б партію вони проголосували, якби вибори проводили вже наступної неділі.

Які б партії потрапили до Верховної Ради

За "Слугу народу" проголосували б 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором,

за "Опозиційну платформу – За життя" – 17,6%,

за "Європейську солідарність" – 15,7%,

за "Батьківщину" – 10,4%.

"Радикальна партія" набрали би 4,8%

"Сила і честь" – 4,6%.

Ці шість партій подолали б необхідний для проходження у парламент 5-відсотковий бар'єр. Інші політичні сили туди б не пройшли, зокрема серед них:

3,2% підтримали б "Українську стратегію Гройсмана",

по 3,0% – партію Шарія, та ВО "Свобода".

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.



Рейтинг політичних партій в Україні / Скриншот з сайту "Рейтингу"

Рейтинг політичних партій в Україні / Скриншот з сайту "Рейтингу"

Половина опитаних, які обирали партії зазначили, що цілком упевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені.

Відносно більше впевнені у своєму виборці прихильники партій "Європейська солідарність", партії Шарія та "Опозиційна платформа – За життя".

Варто вказати, що 26% – найнижчий показник підтримки у "Слуги народу", який був зафіксований з часу парламентських виборів у 2019 році. Тоді на виборах партія отримала 43,16% голосів виборців.

Опитали населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.