Ляшко і Смешко в Раді: які партії змогли б пройти, якби вибори відбулися зараз
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися наприкінці липня, то в парламент мали б шанс потрапити 6 партій. Так, найбільше українців і надалі підтримують президентську партію "Слуга народу", а ще у парламент могли б потрапити політсили Олега Ляшка і Ігоря Смешка.
Відтак "Радикальна партія" і партія "Сила і честь" змогли б подолати 5-відсотковий бар'єр. Принаймні про це свідчать дані соціологічної групи "Рейтинг", яка провела дослідження 5 серпня.
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Респондентів питали, за яку б партію вони проголосували, якби вибори проводили вже наступної неділі.
Які б партії потрапили до Верховної Ради
- За "Слугу народу" проголосували б 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором,
- за "Опозиційну платформу – За життя" – 17,6%,
- за "Європейську солідарність" – 15,7%,
- за "Батьківщину" – 10,4%.
- "Радикальна партія" набрали би 4,8%
- "Сила і честь" – 4,6%.
Ці шість партій подолали б необхідний для проходження у парламент 5-відсотковий бар'єр. Інші політичні сили туди б не пройшли, зокрема серед них:
- 3,2% підтримали б "Українську стратегію Гройсмана",
- по 3,0% – партію Шарія, та ВО "Свобода".
Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.
Половина опитаних, які обирали партії зазначили, що цілком упевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені.
Відносно більше впевнені у своєму виборці прихильники партій "Європейська солідарність", партії Шарія та "Опозиційна платформа – За життя".
Варто вказати, що 26% – найнижчий показник підтримки у "Слуги народу", який був зафіксований з часу парламентських виборів у 2019 році. Тоді на виборах партія отримала 43,16% голосів виборців.