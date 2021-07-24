Еще в июне свою поддержку Байдена высказывали 56% американцев. Итак, за месяц рейтинг действующего президента упал на 6%.
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Рейтинг поддержки Байдена в июле
- Одобряют его деятельность – 50% американцев;
- не одобряют – 45% респондентов;
- не смогли дать однозначный ответ – 5% американцев.
Кто вошел в 50% американцев, поддерживающих Байдена
- По состоянию на июль Байдена поддерживают 90% сторонников Демократической партии США.
- Кроме того, действия действующего президента одобряют 12% американцев, которые поддерживают Республиканскую партию.
- Еще 48% респондентов считают себя сторонниками одной из политических сил.
- По данным Gallup, рейтинг поддержки Байдена падает именно среди людей, которые поддерживают Демократическую партию. Еще зимой действия президента одобряли 98% респондентов этой категории.
Почему рейтинг поддержки падает
- Люди недовольны ситуацией с коронавирусом в стране. Темпы вакцинации населения замедляются, а количество зараженных растет.
- Кроме того, американцы считают, что Байден не выполнил часть предвыборных обещаний.