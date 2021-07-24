Ще у червні свою підтримку Байдену виказували 56% американців. Отже, за місяць рейтинг чинного президента впав на 6%.

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Рейтинг підтримки Байдена у липні

  • Схвалюють його діяльність – 50% американців;
  • не схвалюють – 45% респондентів;
  • не змогли дати однозначну відповідь – 5% американців.

Хто увійшов у 50% американців, які підтримують Байдена

  • Станом на липень Байдена підтримують 90% прихильників Демократичної партії США.
  • Окрім того, дії чинного президента схвалюють 12% американців, які підтримують Республіканську партію.
  • Ще 48% респондентів не вважають себе прихильниками жодної з політичних сил.
  • За даними Gallup, рейтинг підтримки Байдена падає саме серед людей, які підтримують Демократичну партію. Ще взимку дії президента схвалювали 98% респондентів цієї категорії.

Чому рейтинг підтримки падає

  • Люди невдоволені ситуацією з коронавірусом у країні. Темпи вакцинації населення сповільнюються, а кількість заражених зростає.
  • Окрім того, американці вважають, що Байден не виконав частину передвиборчих обіцянок.