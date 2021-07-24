Ще у червні свою підтримку Байдену виказували 56% американців. Отже, за місяць рейтинг чинного президента впав на 6%.
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Рейтинг підтримки Байдена у липні
- Схвалюють його діяльність – 50% американців;
- не схвалюють – 45% респондентів;
- не змогли дати однозначну відповідь – 5% американців.
Хто увійшов у 50% американців, які підтримують Байдена
- Станом на липень Байдена підтримують 90% прихильників Демократичної партії США.
- Окрім того, дії чинного президента схвалюють 12% американців, які підтримують Республіканську партію.
- Ще 48% респондентів не вважають себе прихильниками жодної з політичних сил.
- За даними Gallup, рейтинг підтримки Байдена падає саме серед людей, які підтримують Демократичну партію. Ще взимку дії президента схвалювали 98% респондентів цієї категорії.
Чому рейтинг підтримки падає
- Люди невдоволені ситуацією з коронавірусом у країні. Темпи вакцинації населення сповільнюються, а кількість заражених зростає.
- Окрім того, американці вважають, що Байден не виконав частину передвиборчих обіцянок.