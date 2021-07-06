Рейтинг позитивного отношения украинцев к предстоятелям церквей возглавляет Митрополит Епифаний

Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний продолжает возглавлять рейтинг позитивного отношения украинцев к предстоятелям церквей.

Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 25-28 июня 2021 года провел всеукраинский опрос общественного мнения на тему "Религиозная самоидентификация населения и отношение к основным Церквям Украины: июнь 2021 года".

В частности, результаты опроса показывают, что среди руководителей Церквей Украины больше всего украинцев положительно относятся к Блаженнейшему Митрополиту Киевского и всея Украины Епифанию.

К Предстоятелю ПЦУ положительно относятся 45% украинцев, нейтрально – 38%, отрицательно – 6%.

К слову, показатель позитивного отношения к Митрополиту Епифанию вырос на 11%, с 34% в июне 2020 года до 45% в июне 2021.

Кроме этого, респонденты опроса высказали свое мнение относительно главы Объединенной Церкви в воображаемой ситуации объединения православной Церкви Украины и Московского Патриархата в Украине.

34% украинцев хотели бы видеть Блаженнейшего Митрополита Епифания во главе объединенной Церкви, а Митрополита Онуфрия – 15% (в июне 2020 года показатели были 26% против 12%). Также данные можно рассчитать до тех, кто уже определился с выбором: 68% выбирают Митрополита Епифания, 30% – Митрополита Онуфрия.

Ранее сообщалось, что данные опроса КМИС показывают, что к ПЦУ положительно относятся 52% украинцев независимо от своей религиозной самоидентификации, нейтрально – 34%, и отрицательно – 9%. Число тех, кто относится к ПЦУ положительно, выросло на 10% по сравнению с данными за июнь 2020 года.