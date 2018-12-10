Рейтинг, ресурсы, харизма. Почему Садовый, Вакарчук и Гриценко должны объединиться, – Найем

Начались какие-то объединительные процессы. Но не поздно ли? Даже если будет единый кандидат, донести его точку зрения с имеющимися медийными возможностями ко всем избирателям – будет очень трудно. Поэтому чем раньше это делалось бы, тем было бы лучше.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Мустафа Найем.

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По его словам, сейчас есть три кандидата как части одного пазла.

Это господин Гриценко, у которого самый большой рейтинг. Господин Садовый, у которого есть структуры, партия, фракция, что является значимым ресурсом во время любой кампании. И господин Вакарчук, который имеет большую харизму и не имеет антирейтинга. Ни один из них, без поддержки других двух, не имеет шансов,

– сообщил депутат.

У Гриценко самый высокий рейтинг, – Найем

Вокруг какого кандидата объединиться? Мустафа Найем считает, что эти кандидаты сами должны решить.

Иначе уже на следующий день после выборов каждому из них придется отвечать на вопрос, как так случилось, что при наличии шансов пройти во второй тур – они не объединились,

– сказал политик.

У Андрея Садового есть структуры, партия, фракция, – Найем

Дедлайном объявления об объединении нардеп назвал середину января – начало февраля 2019 года.

Такой план я слышал от многих людей. Надеюсь, он реалистичен, и мы его выполним,

– подчеркнул Найем.

У Вакарчука есть харизма и нет антирейтинга, – Найем

Напомним, ранее 24 канал писал, что вопрос объединения до выборов обсуждался между Андреем Садовым, Анатолием Гриценко и Святославом Вакарчуком. "Мы подписали меморандум с "Демальянсом". Считаю, что должна быть создана большая и мощная команда, которая должна побеждать на парламентских выборах и брать большинство в Совете", – сказал Садовый.