Рейтинг, ресурси, харизма, – Найєм про те, чому Садовий, Вакарчук і Гриценко повинні об'єднатися
Почалися якісь об'єднавчі процеси. Але чи не запізно? Навіть якщо буде єдиний кандидат, донести його точку зору з наявними медійними можливостями до всіх виборців – буде дуже важко. Тож чим раніше це робилося би, тим було б краще.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Мустафа Найєм.
Читайте також: Якими політиками стали учасники Революції Гідності
За його словами, зараз є три кандидати як частини одного пазлу.
Це пан Гриценко, у якого найбільший рейтинг. Пан Садовий, у якого є структури, партія, фракція, що є значущим ресурсом під час будь-якої кампанії. І пан Вакарчук, який має велику харизму і не має антирейтингу. Жоден з них, без підтримки інших двох, не має шансів,
– повідомив депутат.
У Гриценка найвищий рейтинг, – Найєм
Навколо якого кандидата об'єднатися? Мустафа Найєм вважає, що ці кандидати самі повинні вирішити.
Інакше вже наступного дня після виборів кожному з них доведеться відповідати на питання, як так сталося, що за наявності шансів пройти у другий тур – вони не об'єдналися,
– сказав політик.
У Андрія Садового є структури, партія, фракція, – Найєм
Дедлайном оголошення про об'єднання нардеп назвав середину січня – початок лютого 2019 року.
Такий план я чув від багатьох людей. Сподіваюся, він реалістичний, і ми його виконаємо,
– наголосив Найєм.
У Вакарчука є харизма і немає антирейтингу, – Найєм
Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що питання об'єднання до виборів обговорювалося між Андрієм Садовим, Анатолієм Гриценком та Святославом Вакарчуком. "Ми підписали меморандум з "Демальянсом". Вважаю, що має бути створена велика і потужна команда, яка повинна перемагати на парламентських виборах і брати більшість у Раді", – сказав Садовий.
Вибір редакції
-
Головні новини 10 грудня: санкції ЄС проти окупантів на Донбасі та листи українських моряківсьогодні , 22:01
-
Як Росія використовує Московський патріархат проти України: СБУ видала буклетисьогодні , 21:22
-
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від 1 кг – до 100 грамівсьогодні , 21:03