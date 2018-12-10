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      Рейтинг, ресурси, харизма, – Найєм про те, чому Садовий, Вакарчук і Гриценко повинні об'єднатися

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      Почалися якісь об'єднавчі процеси. Але чи не запізно? Навіть якщо буде єдиний кандидат, донести його точку зору з наявними медійними можливостями до всіх виборців – буде дуже важко. Тож чим раніше це робилося би, тим було б краще.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Мустафа Найєм.

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      За його словами, зараз є три кандидати як частини одного пазлу.

      Це пан Гриценко, у якого найбільший рейтинг. Пан Садовий, у якого є структури, партія, фракція, що є значущим ресурсом під час будь-якої кампанії. І пан Вакарчук, який має велику харизму і не має антирейтингу. Жоден з них, без підтримки інших двох, не має шансів,
      – повідомив депутат.

      Гриценко
      У Гриценка найвищий рейтинг, – Найєм

      Навколо якого кандидата об'єднатися? Мустафа Найєм вважає, що ці кандидати самі повинні вирішити.

      Інакше вже наступного дня після виборів кожному з них доведеться відповідати на питання, як так сталося, що за наявності шансів пройти у другий тур – вони не об'єдналися,
      – сказав політик. 


      У Андрія Садового є структури, партія, фракція, – Найєм

      Дедлайном оголошення про об'єднання нардеп назвав середину січня – початок лютого 2019 року.

      Такий план я чув від багатьох людей. Сподіваюся, він реалістичний, і ми його виконаємо,
      – наголосив Найєм.


      У Вакарчука є харизма і немає антирейтингу, – Найєм

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що питання об'єднання до виборів обговорювалося між Андрієм Садовим, Анатолієм Гриценком та Святославом Вакарчуком. "Ми підписали меморандум з "Демальянсом". Вважаю, що має бути створена велика і потужна команда, яка повинна перемагати на парламентських виборах і брати більшість у Раді", – сказав Садовий.

      Теги: Новини України Мустафа Найєм Андрій Садовий Святослав Вакарчук Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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