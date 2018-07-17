Рейтинг Тимошенко на самом деле не слишком высокий, – эксперт

К росту рейтинга Тимошенко есть вопросы. Соцопросы показывают, что рейтинг ни одного из потенциальных кандидатов не превышает 10%. Тимошенко опережает на 8% Гриценко, если смотреть на тех, кто уже определился с выбором. Но проблема в большом количестве тех, кто не определился.

Такое мнение 24 каналу выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По словам политолога, до момента самих выборов президента может произойти что угодно. Это заметно по турбулентности рейтинга Анатолия Гриценко.

Стабильности в рейтингах нет. Гриценко то на втором месте, то его обходит Зеленский. Это признак того, что рейтинги пока четко не определяют тенденцию. Есть подозрение, что Гриценко выпал, потому что против него поработала Тимошенко. У нее явно есть договоренность с олигархом Игорем Коломойским, и именно подконтрольные ему СМИ активно критиковали Гриценко,

– замечает Леонов.

Что касается невысоких рейтингов Петра Порошенко, то, как говорит эксперт, президенту надо доносить избирателям сигнал о том, что ним сделано за четыре года. По мнению Леонова, много что сделано. Что-то уже работает, как "безвиз". Но что-то сработает позже – через три-пять лет. Эксперт считает, что значительное влияние на рейтинг Порошенко будет иметь решение вопроса предоставления Украинской единой поместной церкви автокефалии. Как показывает социология, этого ждет много украинцев.

Впрочем, отмечает он, вряд ли Порошенко пойдет на изменение Конституции в сторону парламентской республики.

"Сомнительно, что Порошенко захочет менять Конституцию. Во-первых, нет времени, это надо было инициировать на сессии, которая завершилась 13 июля. Не исключено, что к такому решению Порошенко подталкивают оппоненты. Во-вторых, некоторые принятые законы свидетельствуют об обратном. К примеру, закон о национальной безопасности, который повышает статус СНБО и предоставляет президенту дополнительные полномочия", – подчеркивает Александр Леонов.

Поэтому, подчеркивает эксперт, результаты на выборах президента зависят от развития политической ситуации. Кто на самом деле будет баллотироваться, какие будут политические лозунги, и кто против кого будет работать. Говорить, кто окончательно проиграл, а кто выиграл, рано.

Напомним, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", Юлия Тимошенко продолжает лидировать в президентских рейтингах со значительным отрывом. Если раньше разница между кандидатами в первой пятерке была 1-2%, то сегодня Тимошенко опережает своего ближайшего преследователя на 4,5-7,4%.