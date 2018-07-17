Рейтинг Тимошенко насправді не надто високий, – експерт

До зростання рейтингу Тимошенко є питання. Соцопитування показують, що рейтинг жодного з потенційних кандидатів не перевищує 10%. Тимошенко випереджає на 8% Гриценка, якщо дивитися на тих, хто вже визначився з вибором. Але проблема у великій кількості тих, хто не визначився.

Таку думку 24 каналу висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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За словами політолога, до моменту самих виборів президента може статися що завгодно. Це помітно по турбулентності рейтингу Анатолія Гриценка.

Стабільності в рейтингах немає. Гриценко то на другому місці, то його обходить Зеленський. Це ознака того, що рейтинги поки що чітко не визначають тенденцію. Є підозра, що Гриценко випав, тому що проти нього попрацювала Тимошенко. В неї явно є домовленість з олігархом Ігорем Коломойським, і саме підконтрольні йому ЗМІ активно критикували Гриценка,

– зауважує Леонов.

Що стосується невисоких рейтингів Петра Порошенка, то, як говорить експерт, президенту треба доносити виборцям сигнал про те, що ним зроблено за чотири роки. На думку Леонова, багато що зроблено. Щось уже працює, як "безвіз". Але щось спрацює пізніше – через три-п’ять років. Експерт вважає, що значний вплив на рейтинг Порошенка матиме вирішення питання надання Українській єдиній помісній церкві автокефалії. Як показує соціологія, цього чекає багато українців.

Втім, зазначає він, навряд чи Порошенко піде на зміну Конституції в бік парламентської республіки.

"Сумнівно, що Порошенко захоче змінювати Конституцію. По-перше, немає часу, це треба було ініціювати на сесії, що завершилася 13 липня. Не виключено, що до такого рішення Порошенка підштовхують опоненти. По-друге, деякі ухвалені закони свідчать про протилежне. Приміром, закон про національну безпеку, який підвищує статус РНБО і надає президентові додаткові повноваження", – наголошує Олександр Леонов.

Тому, наголошує експерт, результати на виборах президента залежать від розвитку політичної ситуації. Хто насправді балотуватиметься, які будуть політичні гасла, і хто проти кого працюватиме. Говорити, хто остаточно програв, а хто виграв, рано.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", Юлія Тимошенко продовжує лідирувати у президентських рейтингах зі значним відривом. Якщо раніше різниця між кандидатами у першій п’ятірці була 1-2%, то сьогодні Тимошенко випереджає свого найближчого переслідувача на 4,5-7,4%.