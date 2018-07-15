Рейтинг угроз ЕС: какое место заняла Россия

Россия попала в "Топ три" крупнейших угроз для Европейского союза. РФ заняла вторую строчку в рейтинге угроз ЕС.

Об этом говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям.

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Первую строчку заняли радикальные исламистские группировки, вторую – Российская Федерация, а закрывает тройку – Северная Корея.

Больше всего враждебных действий со стороны России боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. При этом еще 10 лет назад Евросоюз не считал Россию такой угрозой.

Рейтинг был составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС, анализа европейских СМИ и официальных документов. По прогнозам экспертов, эта тройка угроз будет неизменной как минимум до 2028 года.