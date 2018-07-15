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Рейтинг загроз ЄС: яке місце посіла Росія

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РФ посіла другу сходинку у рейтингу загроз ЄС
РФ посіла другу сходинку у рейтингу загроз ЄС / Фото з відкритих джерел

Росія потрапила у "Топ три" найбільших загроз для Європейського союзу. РФ посіла другу сходинку у рейтингу загроз ЄС.

Про це йдеться у доповіді Європейської ради з міжнародних відносин.

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Першу сходинку посіли радикальні ісламістські угруповання, другу – Російська Федерація, а закриває трійку – Північна Корея.

Найбільше ворожих дій з боку Росії бояться у Фінляндії, Естонії, Румунії, Литві та Польщі. При цьому ще 10 років тому Євросоюз не вважав Росію такою загрозою.

Рейтинг був складений на основі опитувань експертів із 28 країн ЄС, аналізу європейських ЗМІ та офіційних документів. За прогнозами експертів, ця трійка загроз буде незмінною щонайменше до 2028 року.

Теги: Новини політики Новини Росії Європа Євросоюз
Джерело: 24 канал
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