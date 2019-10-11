Рейтинг Зеленского: почему президента стал меньше поддерживать юг Украины, а больше – запад

По исследованиям социологических групп, рейтинг Владимира Зеленского начал расти на западе и уменьшаться на юге, хотя до выборов все было наоборот.

Об этом рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в программе "Политанатомия" на 24 канале.

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Он отметил, что если сейчас посмотреть на смену развития Зеленского, то заметен интересный формат: меньше становится избирателя южного, больше – западного.

Почему так? Потому на западе Украины люди боялись, что придет Зеленский и будет сдача интересов Украины Путину, но этого нет. К тому же, выступление на Генассамблее ООН четко показало, что осталась такая же тактика: мы доказываем, что РФ – агрессор и мы демонстрируем пули и месседжи, что Россия должна уйти с Донбасса и Крыма,

– заявил Юрчишин.

По его словам, позитив в том, что Зеленский возвращает в коммуникацию оккупированный Крым, которого было немного. "И вопрос в том, чтобы это была не только риторика, но и конкретные шаги", – добавил Юрчишин.



Результаты соцопроса об удовлетворенности работой политиков / Инфографика 24 канала