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      Рейтинг Зеленского: почему президента стал меньше поддерживать юг Украины, а больше – запад

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      По исследованиям социологических групп, рейтинг Владимира Зеленского начал расти на западе и уменьшаться на юге, хотя до выборов все было наоборот.

      Об этом рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в программе "Политанатомия" на 24 канале.

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      Он отметил, что если сейчас посмотреть на смену развития Зеленского, то заметен интересный формат: меньше становится избирателя южного, больше – западного.

      Почему так? Потому на западе Украины люди боялись, что придет Зеленский и будет сдача интересов Украины Путину, но этого нет. К тому же, выступление на Генассамблее ООН четко показало, что осталась такая же тактика: мы доказываем, что РФ – агрессор и мы демонстрируем пули и месседжи, что Россия должна уйти с Донбасса и Крыма,
      – заявил Юрчишин.

      По его словам, позитив в том, что Зеленский возвращает в коммуникацию оккупированный Крым, которого было немного. "И вопрос в том, чтобы это была не только риторика, но и конкретные шаги", – добавил Юрчишин.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Ярослав Юрчишин Война на Донбассе рейтинги
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