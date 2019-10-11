Рейтинг Зеленського: чому президента почав менше підтримувати південь України, а більше – захід

За дослідженнями соціологічних груп, рейтинг Володимира Зеленського почав зросстати на заході та зменшувати на півдні, хоча до виборів все було навпаки.

Про це розповів депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин у програмі "Політанатомія" на 24 каналі.

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Він наголосив, що якщо зараз подивитися на зміну розвитку Зеленського, то помітно цікавий формат: менше стає виборця південного, більше – західного.

Чому так? Бо на заході України люди боялися, що прийде Зеленський і буде здача інтересів України Путіну, але цього немає. До того ж, виступ на Генасамблеї ООН чітко показав, що залишилася така ж тактика: ми доводимо, що РФ – агресор і ми демонструємо кулі та меседжі, що Росія має піти з Донбасу та Криму,

– заявив Юрчишин.

За його словами, позитив в тому, що Зеленський повертає в комунікацію окупований Крим, якого було небагато. "І питання в тому, щоб це була не лише риторика, а й конкретні кроки", – додав Юрчишин.



Результати соцопитування про задоволеність роботою політиків / Інфографіка 24 каналу