Россияне "экспериментируют": в Крыму обмелела Биюк-Карасу, одна из главных рек полуострова

В Крыму плохая ситуация с водой. Несмотря на заверения оккупантов, что все хорошо, реки мелеют. Не в последнюю очередь из-за действий россиян.

Об этом сообщают "Крым.Реалии". Детали журналистам анонимно рассказал один из местных краеведов 29 апреля.

Смотрите также После возвращения в Россию: археолог-расхититель будет продолжать незаконные раскопки в Крыму

Почему в Крыму обмелела река Биюк-Карасу?

Биюк-Карасу – одна из главных рек Крыма. Но теперь она превратилась фактически в ручей. А все потому, что прекратился спуск воды в ее русло из Белогорского водохранилища.



Река Биюк-Карасу ниже плотины Белогорского водохранилища, 29 апреля 2026 года / Фото "Крым.Реалии"

В апреле уровень воды в Белогорском водохранилище стал резко снижаться, а в третьей декаде месяца южная часть этого водохранилища сильно обмелела. Несмотря на потребности юго-восточного Крыма в воде, которая поступает туда из Белогорского водохранилища через реку Биюк-Карасу, сброс воды властям пришлось прекратить, иначе к лету водоем потерял бы весь полезный объем воды,

– сообщил медийщикам краевед.

Обратите внимание! Такая же ситуация была и летом 2025 года.

По словам краеведа, сейчас осуществляют небольшой спуск воды в русло Биюк-Караса из Тайганского водохранилища, чтобы река совсем не высохла. Но и это водохранилище обмелело.



Отводной канал от Тайганского водохранилища 29 апреля 2026 года, воды мало / Фото "Крым.Реалии"

Показываем на карте реку Биюк-Карасу, Белогорское и Тайганское (Тайгинское) водохранилища

Чтобы пополнять Северо-Крымский канал, который питает юго-восточный Крым, остаются только Салгир и вода из скважин.

"Ситуация с водоснабжением Крымского полуострова резко ухудшилась после прекращения подачи днепровской воды через Северо-Крымский канал. Проблема вододефицита является одной из самых острых в регионе. Российские власти аннексированного Крыма заявляют, что сейчас водных ресурсов хватит на полтора года при соблюдении графиков подачи воды", – объяснили в "Крым.Реалии".

Важно! 22 апреля это СМИ также со ссылкой на слова анонимного краеведа, приводило данные, что южная часть Белогорского водохранилища почти полностью без воды. Эксперт удивлялся такому нерациональному использованию, ведь, как он объяснил, перед жарким летом всегда пытались держать определенный запас воды в Белогорском водохранилище.

Россияне вместо решения экологических проблем проводят субботники

В сентябре 2025 года Центр национального сопротивления информировал, что оккупанты устраивают показательные "субботники", таким образом "спасая экологию" аннексированного Крыма принудительным волонтерством. Например, на реке Биюк-Карасу под давлением администраций люди собирали пластиковые бутылки и сухостой.