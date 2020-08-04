В результате июньского паводка на реке Боржава на Закарпатье образовался мусорный затор. Сейчас спасатели собрали более 110 кубических метров мусора, однако продолжают работать.

Работы на реке Боржава возле села Нижние Реметы Береговского района на Закарпатье продолжаются, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Более 110 кубических метров мусора и 60 кубических метров древесины собрали спасатели во время расчистки затора, образовавшегося в результате июньского паводка на Боржаве,

– говорится в сообщении.

Сейчас работы продолжаются. К ликвидации последствий затора привлекли три единицы техники и 10 человек, а также плавсредства.

Что известно о реке Боржава? Река в Украине в пределах Свалявского, Иршавского, Виноградовского и Береговского районов Закарпатской области. Правый приток Тисы. Длина – 106 километров.

На реке Боржава мусорная пробка / ФОТО ГСЧС

Спасатели вытащили из реки более 110 кубических метров мусора / Фото ГСЧС

А также 60 кубических метров древесины / Фото ГСЧС

Спасатели расчищают реку Боржава в Нижних Реметах: карта

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