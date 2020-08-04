Внаслідок червневого паводка на річці Боржава, що на Закарпатті, утворився сміттєвий затор. Наразі рятувальники зібрали понад 110 кубічних метрів сміття, однак продовжують працювати.

Роботи на річці Боржава поблизу села Нижні Ремети Берегівського району, що на Закарпатті, тривають, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Понад 110 кубічних метрів сміття та 60 кубічних метрів деревини зібрали рятувальники під час розчищення затору, що утворився внаслідок червневого паводка на Боржаві,

– йдеться у повідомленні.

Наразі роботи тривають. До ліквідації наслідків затору залучили три одиниці техніки та 10 людей, а також плавзасоби.

Що відомо про річку Боржава? Річка в Україні в межах Свалявського, Іршавського, Виноградівського та Берегівського районів Закарпатської області. Права притока Тиси. Довжина – 106 кілометрів.



На річці Боржава сміттєвий затор / Фото ДСНС



Рятувальники витягли з річки понад 110 кубічних метрів непотребу / Фото ДСНС



А також 60 кубічних метрів деревини / Фото ДСНС

Рятувальники розчищають річку Боржава у Нижніх Реметах: карта

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