Мужчина нырнул в реку и не вынырнул. Позже его обнаружили водолазы.
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На Львовщине в реке утонул мужчина
Трагический случай произошел 16 июля. В селе Рыбник Дрогобычского района 26-летний житель Борислава нырнул в реку и не вынырнул.
Водолазы проводили поиски мужчины вдоль русла реки. Они длились около часа.
Затем тело вытащили на берег и передали работникам полиции. Спасатели уточнили, что в месте утопления глубина реки Стрый составляет 3-4 метра.
Из реки достали тело мужчины / фото спасателей
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