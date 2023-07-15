Сообщили об исчезновении в субботу, 15 июля, около 16:50. На поиски малолетнего привлечены полицейские Киевской области, работники ГСЧС и неравнодушные граждане.

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Тело мальчика нашли в реке

Трагедия произошла на берегу реки Рось в деревне Городище. Там мальчика видели в последний раз. После этого поступило сообщение об исчезновении.

Вероятно, ребенок пошел купаться в реку, поскольку его вещи обнаружили на берегу. Как сообщили правоохранителям, мальчик был одет в серые плавки.

Поиски продолжались несколько часов. К сожалению, ребенка нашли погибшим в реке.

Водолазы обнаружили тело ребенка в 12 метрах от берега. Полицейские Киевщины документируют последствия несчастного случая,

– сообщили в полиции.

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