Трагедия произошла в селе Бабка Варасской городской территориальной громады. Ребенок утонул в реке Стыр.

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В Ровенской области утонул 12-летний мальчик

Как стало известно, 2 июля в реке Стыр утонул ребенок. На место происшествия прибыли спасатели и приступили к поискам. В 20:40 водолазы подняли тело 12-летнего мальчика на берег.

Позже выяснилось, что во время купания на реке два подростка начали тонуть. Одного из них спас рыбак, поскольку он был неподалеку и услышал крики о помощи. Другой мальчик исчез под водой.

Обратите внимание! Спасатели предупредили, что отдых на воде может оказаться крайне опасным. Так что соблюдайте правила поведения у водоемов. Это не место, где дети могут самостоятельно находиться без присмотра взрослых.

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