Трагедія сталася у селі Бабка Вараської міської територіальної громади. Дитина потонула у річці Стир.

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На Рівненщині втонув 12-річний хлопчик

Як стало відомо, 2 липня у річці Стир потонула дитина. На місце події прибули рятувальники і розпочали пошуки. О 20:40 водолази підняли тіло 12-річного хлопчика на берег.

Згодом з'ясувалося, що під час купання на річці двоє підлітків почали тонути. Одного з них врятував рибалка, оскільки він був неподалік та почув крики про допомогу. Інший хлопчик зник під водою.

Зверніть увагу! Рятувальники попередили, що відпочинок на воді може бути вкрай небезпечним. Тож дотримуйтеся правил поведінки біля водойм. Це не місце, де діти можуть самостійно перебувати без нагляду дорослих.

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