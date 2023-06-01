Інцидент трапився 31 травня. На жаль, 11-річний хлопець загинув.

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Двом хлопцям вдалось врятуватись

Рятувальники зазначають, що у Кошаринці річка Південний Буг сягає близько 2 метрів у глибину. Коли діти намагались перейти водойму, їх знесло течією. Почувши крики хлопчиків, їм на допомогу кинулися двоє 14-річних підлітків.

Дітям вдалося витягти з річки та врятувати 8-річного хлопчика. Другий, 11-річний, зміг вибратися з бурхливого потоку самостійно. На жаль, третій хлопчик, якому було 11 років, зник під водою.

О 6 ранку наступного дня рятувальники знайшли тіло дитини на відстані 20 метрів від берега, на глибині 1,7 метра.

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Цього ж дня у місті Долина Івано-Франківської області 13-річна дівчинка гуляла біля озера з друзями. За словами дитини, вона пішла до води, щоб змочити ноги, послизнулася і почала тонути.

В цей момент крики дітей почула жінка та рятувальник, які перебували поблизу водойми. Вони витягли дитину з води, надали першу домедичну допомогу і передали медикам. Дівчинку госпіталізували до лікарні.

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