Повідомили про зникнення у суботу, 15 липня, близько о 16:50. На пошуки малолітнього залучені поліцейські Київської області, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.
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Тіло хлопчика знайшли у річці
Трагедія сталася на березі річки Рось у селі Городище. Саме там хлопчика бачили востаннє. Після цього надійшло повідомлення про зникнення.
Ймовірно, дитина пішла купатися у річку, оскільки його речі виявили на березі. Як повідомили правоохоронцям, хлопчик був одягнений у сірі плавки.
Пошуки тривали кілька годин. На жаль, дитину знайшли загиблою у річці.
Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські Київщини документують наслідки нещасного випадку,
– повідомили у поліції.
Інші подібні трагічні випадки
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- У Чернігівській області дві дівчини віком 14 і 15 років пішли купатися на Десну й не повернулися. Підлітків розшукували понад 30 осіб, проте водолази знайшли їхні тіла без ознак життя.
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