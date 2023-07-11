12-річний хлопчик хотів доплисти до острівця. Але, на жаль, дитина пішла під воду.

Зверніть увагу На Рівненщині втонув 12-річний хлопчик: його друга врятував рибалка

У Вінниці втонула дитина

Як розповіли рятувальники, 9 липня у районі вінницького спортивного комплексу "Авангард" хлопчик вирішив плисти від берега до острівця, але почав тонути.

Очевидці одразу викликали рятувальників, на допомогу їм також прибули співробітники КП "Вінницька міська рятувальна водолазна служба". Вони й витягли дитину на берег, але хлопчик був без ознак життя.

До речі, відомо, що загибла дитина мешкала у селі Горбанівка Вінницького району.



Під час відпочинку на воді потрібно дотримуватись правил безпеки / ДСНС

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