Мэр Житомира объяснил, почему накануне предостерег об угрозе ракетного удара

Городской голова Житомира 27 июня предупреждал людей о возможности ракетных обстрелов, потому что получил такую информацию от официальных источников.

Информация из официальных источников

Об этом Сергей Сухомлин сказал во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины. По его словам, накануне он получил информацию из официальных источников, что российские военные могут наносить массовый ракетный удар по одному из военных объектов и по самому Житомиру.

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Вчера, 27 июня, я говорил о том, что возможен ракетный удар по Житомиру. Накануне ракетного удара 24 июня я получал аналогичную информацию о том, что российские военные могут наносить удар по воинской части вблизи Житомира. Слава Богу, сегодня информация не подтвердилась и все было тихо,

– заявил мэр.

Почему Россия отказалась от планов

Он предположил, что Россия отказалась от своих планов из-за реакции мира на Кременчуг. Сухомлин добавил, что сейчас предпринимается попытка втягивания в войну Беларуси против Украины.

"Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии в Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому", – пояснил городской голова.

Напомним, 27 июня Сергей Сухомлин призвал жителей города вечером и ночью не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Россияне начали активно обстреливать область с территории Беларуси. Так, ночью 25 июня по области из стратегических самолетов выпустили 24 ракеты.

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