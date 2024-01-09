Жителей Украины попросили экономить электроэнергию. В "Укрэнерго" объяснили, как это можно сделать.

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Рекорд потребления электроэнергии

"Друзья, сегодня нашему Графику потребление очень плохо – он слишком высок", – такими словами начинается важное обращение Укрэнерго к потребителям, малым и крупным. В компании отметили срочность бережливого подхода к использованию электроэнергии.

Там посоветовали, как выполнив на первый взгляд простые действия, можно уменьшить нагрузку на энергосистему. Так, магазинам и торговым центрам достаточно с 9.00 до 19.00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. Между тем, бытовые потребители могут перенести домашние дела с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни.

Также украинцам советуют не включать одновременно несколько мощных электроприборов. И без необходимости не оставлять свет в комнатах включенным.

"Помогите коту Графику"

Кроме того, в Укрэнерго прибегли к приему олицетворения и "оживили" график потребления, придав ему вида кота.

Украинцев попросили "не перекармливать" кота Графика / Фото Укрэнерго

Напомним, кто таков кот График. На самом деле график потребления электроэнергии в холодное время года визуально напоминает кота. Его уши – это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами – уменьшение потребления днем. Следите за нашим котом в следующих сообщениях и, пожалуйста, не перекармливайте Графика,

– говорится в сообщении компании.

Николаевщина без света из-за масштабного оледенения

Уже второй день, как в Украину пришли сильные морозы со снегопадами, вьюгами, гололедицей и низкими температурами. Во многих областях из-за непогоды возникли чрезвычайные ситуации. Так, например, в Николаевской области без света – 179 населенных пунктов. Все из-за оледенения проводов линий электропередач – там более 5 сантиметров льда.