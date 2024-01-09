Жителів України попросили економити електроенергію. В Укренерго пояснили, як це можна зробити.

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Рекорд споживання електроенергії

"Друзі, сьогодні нашому Графіку споживання дуже погано – він занадто високий", – такими словами розпочинається важливе звернення Укренерго до споживачів, малих і великих. У компанії наголосили на терміновості ощадливого підходу до використання електроенергії.

Там порадили, як виконавши здавалося б прості дії, можна зменшити навантаження на енергосистему. Так, магазинам та торгівельним центрам достатньо з 9:00 до 19:00 вимикати вивіски та зменшувати яскравість освітлення вітрин. Тим часом побутові споживачі можуть перенести хатні справи з праскою, електроплитою та пилосмоком на вечірні години після 19:00 та, за можливості, на вихідні дні.

Також українцям радять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. І без потреби не залишати світло у кімнатах увімкненим.

"Допоможіть коту Графіку"

Крім того, в Укренерго вдалися до прийому уособлення і "оживили" графік споживання, надавши йому подоби кота.

Українців попросили "не перегодовувати" кота Графіка / Фото Укренерго

Нагадаємо, хто такий кіт Графік. Насправді графік споживання електроенергії у холодну пору року візуально нагадує кота. Його вуха – це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами – зменшення споживання вдень. Слідкуйте за нашим котом у наступних дописах і, будь ласка, не перегодовуйте Графіка,

– йдеться у повідомленні компанії.

Миколаївщина без світла через масштабне зледеніння

Вже другий день, як в Україну прийшли сильні морози зі снігопадами, хуртовинами, ожеледицею та низькими температурами. У багатьох областях внаслідок негоди виникли надзвичайні ситуації. Так, наприклад, у Миколаївській області без світла – 179 населених пунктів. Усе через зледеніння проводів ліній електропередач – там понад 5 сантиметрів льоду.