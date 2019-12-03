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      Рекордно низкий курс доллара: подводные камни для украинцев

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      Еще недавно ко мнению, что гривна может расти в цене, относились скептически даже в правительстве. Но курс вернулся на уровень 2015 года. За 2019-й год гривна укрепилась на 15% – с 28,3 до 23,9 гривен за доллар.

      Как пояснил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, 2019-й был годом, на который пришлись рекордные выплаты по внешним долгам Украины. Это также был и год двойных выборов. Однако именно в этот период страна получила от иностранцев облигаций почти четыре миллиарда долларов.

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      Кроме иностранцев, в страну большие потоки валюты направляют ІТ-специалисты и миллионы украинских заробитчан. Так, экспорт IT-услуг по итогам года превысит три миллиарда долларов.

      Объем средств, перечисленных нашими заробитчанами в Украину, Нацбанк оценивает примерно в 11 миллиардов, а Международный банк – в 15 миллиардов,
      – отметил Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ".

      К тому же, рекордные урожаи получили аграрии. Экспорт продукции почти на 25% превышает результат 2018 года. Вместе с тем, усиление нацвалюты на четыре гривны – плохая новость для экспортеров.

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему скачет валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Получив меньшую выручку, чем рассчитывали, экспортеры сталкиваются со сложностями в выплатах зарплат, закупке оборудования и расчетам по кредитам. А значит будут сокращать экспорт, что приведет к замедлению роста ВВП и уменьшению валюты в стране.

      То есть мы сегодня оттягиваем маятник, который вследствие этой недостаточной доходности экспортеров может быстро начать двигаться назад и вынести курс далеко за отметку 30 гривен за доллар,
      – пояснил Козак.

      Дешевеет также и импорт. Хотя для граждан это известие приятное, оно означает, что сократятся таможенные и налоговые поступления в бюджет. Это несет риски прежде всего для бюджетников и пенсионеров. Поэтому эксперты считают, что НБУ должен больше выкупать иностранной валюты и ослабить курс гривны до 25-27 за доллар.

      Курс долара до гривні
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Экономисты советуют держать сбережения одновременно в разных валютах, но с преобладанием на стороне гривневых депозитов. А вот чтобы предсказать, каким будет курс, стоит внимательно следить за изменением показателя инфляции. По словам Демкива, если он будет продолжать снижаться с текущих 6% в направлении 5% это будет сигналом, что иностранцы и дальше будут продолжать инвестировать в гривну.

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      Если же иностранцы начнут сбрасывать государственные облигации, тренд изменится и гривна начнет ослабляться. Поводом для такой паники инвесторов могут стать новости в декабре, например, о проигрыше государства в апелляционном суде дела о национализации "Приватбанка".

      Или если "Нафтогаз" не подпишет новый контракт с российским "Газпромом" о транзите газа в ЕС. Или еще хуже – совпадение этих двух факторов, которое приведет к одномоментной потере примерно пяти миллиардов долларов.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новости Украины Деньги Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна
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